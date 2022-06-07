Россия выплатила беженцам свыше 3 млрд рублей

7 июн. 12:12

Общая сумма единовременных выплат беженцам из Донбасса и с Украины, прибывшим в Россию, превысила 3 млрд рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"На утро вторника, осуществлены выплаты по 301,51 тысячи заявлениям на общую сумму 3 миллиарда 15 миллионов 90 тысяч рублей", - сообщил собеседник агентства.

Выплаты получили 77,9% всех подавших заявления. Всего в России принято 387,24 тыс заявлений на оказание единовременной материальной помощи в размере 10 тыс рублей на человека. За минувшие сутки было подано свыше пяти тысяч таких заявлений.

Всего в Россию въехали 1,71 млн беженцев, из них свыше 276 тыс - дети.