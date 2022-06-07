Правительство Грузии официально подало в суд на президента

Грузинское правительство направило иск в Конституционный суд, чтобы доказать отсутствие у президента полномочий отклонять представления Кабмина о назначении или увольнении послов. Такое сообщение опубликовано на сайте правительства.

"Единственным высшим органом исполнительной власти является правительство Грузии, которое осуществляет внутреннюю и внешнюю политику страны", - цитирует его Sputnik Грузия.

В сообщении подчеркивается, что Грузия представляет собой парламентскую республику, и, согласно Конституции, у президента нет ни исполнительной власти, ни полномочий принимать участие в реализации внутренней и внешней политики - это исключительно прерогатива правительства.

"Конституционным иском правительство Грузии просит разъяснений касательно разделения полномочий между президентом Грузии и правительством Грузии касательно назначения и увольнения послов и глав дипломатических представительств", - указано в релизе.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе, в нынешнем конфликте правительства и президента есть много неясного, начиная с самого решения Саломе Зурабишвили отказаться от утверждения послов. "Пока слишком мало информации, чтобы понять, что происходит. Дело в том, что администрация Зурабишвили уже сделала заявление, что таких случаев отказа от утверждения послов просто не было, и каждый раз, когда список послов предоставляется, они утверждаются. Но правительство говорит, что такой факт имеет место, и даже подало иск", - сказал он.

"Налицо дефицит коммуникации и тесного сотрудничества между президентом Грузии и правящей политической группировкой "Мечта". Взаимоисключающие заявления не делаются тогда, когда стороны общаются. Сейчас же им приходится узнавать о действиях друг друга из СМИ. Проблема недостаточных контактов между структурами власти совершенно точно есть. Хочу напомнить, что Саломе Зурабишвили не член партии "Мечта", она была независимым кандидатом в президенты, хотя ее и поддержала "Мечта" в тот момент. У нас парламентская республика, в которой президент имеет вес арбитражный и выполняет представительные функции", - подчеркнул Петре Мамрадзе.

"У Зурабишвили, конечно, собственный взгляд на грузинскую политику. Тут очень важно понимать, что она родилась во Франции и является французской гражданкой, там она сформировалась как дипломат, работала с НАТО, была послом Франции в Грузии. Только после этого, при Саакашвили, она стала министром иностранных дел Грузии и дальше работала у нас в республике. То, что она иностранка, на протяжении ее политической карьеры ощущалось не раз. У нее есть видение гражданки державы, которая является постоянным членом СБ ООН и обладает ядерным оружием. Но Грузия находится на совершенно другом уровне, поэтому противоречия с правительством у нее возникают регулярно", - заключил политолог.