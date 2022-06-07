В КЧР осадки привели к затоплению жилых домов

7 июн. 12:03

Сильные дожди затопили 19 домов и 50 дворов в двух селах Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

Ливни обрушились на регион 6 июня, в результате которых пострадали жилища и территории в селе Учкекен Малокарачаевского района и поселке Орджоникидзевский Карачаевского округа.

В ведомстве отметили, что пострадавших нет, эвакуация не нужна, подача электроэнергии в дома осуществляется бесперебойно.

Сотрудники водоканала откачали воду из затопленных домов и участков к 22:30. Над устранением последствий осадков работали 42 специалиста РСЧС с помощью 17 единиц техники.