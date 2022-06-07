Поток туристов из России в Анталью упал на 70-80% за три года

7 июн. 11:58

За первые пять месяцев 2022 года Анталью посетили 367,8 тыс россиян, за аналогичный период 2019 года - 1,3 млн. Турпоток из России на популярный турецкий курорт упал на 70-80% от допандемийного, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В марте этого года поток российских туристов в Анталью оказался на 78,7% меньше, чем в марте 2019 года, в апреле - на 81,25% меньше аналогичного допандемийного месяца, в мае - на 72,1% меньше.

"Статистика туристических прибытий из России в Анталью в 2022 году показывает очень серьезное отставание от доковидных объемов. "Провал" этой весной составляет 70-80% от цифр 2019 года", - отметили в АТОР.

На ситуацию, считают аналитики, повлияли "геополитика и санкции" - январь стал единственным месяцем, когда поток российских туристов в Анталью вырос к допандемийному (плюс 15,8%), в феврале он упал на 11,6% по сравнению с 2019 годом.