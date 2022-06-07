Армию Беларуси планово готовят к переходу на военное время

7 июн. 11:54

В Вооруженных силах Беларуси стартовали занятия по боевой готовности, в ходе которых их подготовят к переходу с мирного на военное время, рассказали в пресс-службе Минобороны РБ.

В ведомстве пояснили, что мероприятия организованы в соответствии с планом подготовки ВС по предназначению в текущем учебном году.

Занятия по боевой готовности устраиваются после призыва на военную службу и освоения новобранцами программы начальной военной подготовки.

"Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время", - цитирует сообщение министерства "Интерфакс".