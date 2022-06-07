Столкновение двух "Приор" в Ингушетии унесло две жизни

Два автомобиля "Лада Приора" сегодня столкнулись на дороге в Назрановском районе Ингушетии, есть погибшие и пострадавшие, - сообщили в министерстве по делам ГО и ЧС республики.
"В результате автомобильной аварии два человека погибли, трое получили различные травмы", - рассказал представитель ведомства, передает "Интерфакс".
Пострадавшие госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Пока им оказывается вся необходимая медицинская помощь, дорожные полицейские выясняют обстоятельства и причины ДТП.