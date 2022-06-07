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Столкновение двух "Приор" в Ингушетии унесло две жизни

Столкновение двух &quot;Приор&quot; в Ингушетии унесло две жизни

Два автомобиля "Лада Приора" сегодня столкнулись на дороге в Назрановском районе Ингушетии, есть погибшие и пострадавшие, - сообщили в министерстве по делам ГО и ЧС республики.

"В результате автомобильной аварии два человека погибли, трое получили различные травмы", - рассказал представитель ведомства, передает "Интерфакс".

Пострадавшие госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Пока им оказывается вся необходимая медицинская помощь, дорожные полицейские выясняют обстоятельства и причины ДТП.

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