Столкновение двух "Приор" в Ингушетии унесло две жизни

7 июн. 11:47

Два автомобиля "Лада Приора" сегодня столкнулись на дороге в Назрановском районе Ингушетии, есть погибшие и пострадавшие, - сообщили в министерстве по делам ГО и ЧС республики.

"В результате автомобильной аварии два человека погибли, трое получили различные травмы", - рассказал представитель ведомства, передает "Интерфакс".

Пострадавшие госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Пока им оказывается вся необходимая медицинская помощь, дорожные полицейские выясняют обстоятельства и причины ДТП.