Более трех млрд рублей выплатили беженцам в России

7 июн. 11:42

Выплаты прибывшим в Россию беженцам из Донбасса и Украины превысили три млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из экстренных служб.

"На утро вторника, осуществлены выплаты по 301,51 тыс заявлениям на общую сумму 3 млрд 15 млрд 90 тыс рублей", - заявил источник, отметив, что это составляет 77,9% от общего числа поданных заявлений.

Он подчеркнул, что всего в России принято 387,24 тыс заявлений на оказание единовременной материальной помощи в размере 10 тыс рублей на человека, в том числе 5,08 тыс за прошедший день.

Стоит добавить, что сначала эскалации конфликта на Украине границу РФ пересекли 1,71 млн беженцев.