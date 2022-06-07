Новая Зеландия расширила антироссийские санкции

7 июн. 11:32

Новая Зеландия вводит санкции в отношении "Газпрома" и ряда других российских госпредприятий и оборонных структур, об этом стало известно во вторник.

"Компании, [в отношении которых вводятся санкции], контролируются правительством [президента РФ] [Владимира] Путина и имеют стратегическое значение для России", - говорится в заявлении министра иностранных дел Новой Зеландии Нанаии Махута, опубликованном на сайте правительства страны.

Махута отметила, что в новый санкционный список включены 38 российских и шесть белорусских организаций, среди них "крупнейшая российская компания и ключевой источник экспортных доходов России от продажи газа - компания "Газпром".

"Мы также ввели санкции против организаций, которые производят оружие и создают военные и оборонные технологии, являясь частью военно-промышленного комплекса России", - добавила министр.

Всего под санкции Новой Зеландии попали 93 крупнейших предприятия и организации России, а также свыше 650 российских граждан, включая президента Владимира Путина и депутатов Госдумы.