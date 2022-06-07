Ростовская область станет доступнее для электромобилей

7 июн. 11:30

Уже до конца 2023 года в Ростовской области появится 70 зарядных станций для электромобилей, - сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Ростовская область - пилотная по размещению зарядок для электромобилей, и ее руководством совместно с министерством экономического развития России были проработаны пункты размещения объектов, восемь из которых будут построены на федеральной трассе М-4 "Дон". Для этого из федерального бюджета выделено 22 млн рублей, - подчеркнули в правительстве региона, передает "АиФ-Ростов".

Также на Дону будут стимулировать переход на электромобили, для чего до конца июня будет утвержден порядок предоставления субсидий на закупку оборудования и техподключения к электросетям.

Напомним, в 2021 году в Ростовской области было всего 150 владельцев электромобилей, сейчас в донской столице работает лишь две станции зарядки.