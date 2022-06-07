Более 10 военных пострадали в ДТП в Армении

7 июн. 11:18

Крупная авария случилась на трассе Ереван-Мегри в Вайоцдзорской области, об этом пишут армянские СМИ.

По данным сайта криминальной хроники Shamshan.com, сегодня около 10:40 (09:40 мск) перевернулся грузовик "КамАЗ", принадлежащий министерству обороны.

В результате 11 военных, ехавших в машине, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Угрозы для их жизней нет.

На месте аварии работают сотрудники полиции, следственных структур и военной полиции Минобороны, устанавливаются причины аварии.