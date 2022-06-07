В России выявили 3 259 новых случаев COVID-19

7 июн. 11:17

За минувшие сутки в России выявили 3 259 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 167, в Санкт-Петербурге - 251, в Подмосковье - 127. В Краснодарском крае - 21, в Ставропольском крае - 29, в Крыму - 32, в Дагестане - 8, в Кабардино-Балкарии - 8, в Адыгее - 2, в Карачаево-Черкесии - 1, в Чечне - 10, в Ингушетии - 3, в Северной Осетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 18 358 459.

Госпитализированы за сутки 1 866 человек. Выздоровели - 3 135 пациентов, за все время - 17 772 888.

Умерли за сутки 73 человека, с начала пандемии - 379 657.