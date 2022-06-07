Российские заправки Shell превратятся в Teboil

7 июн. 11:12

"Лукойл" начал ребрендинг АЗС, купленных у Shell, свыше 400 заправок, будут переведены под финский бренд Teboil.

"По результатам обсуждения с руководством и трудовыми коллективами приобретенной "Лукойлом" в мае 2022 года сети АЗС Shell в России принято решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании. Оно будет развиваться под новым для России топливным брендом - Teboil, которым "Лукойл" владеет с 2005 года", - сообщила во вторник компания.

Поэтапный ребрендинг заправок уже начался. Для АЗС Teboil планируется разработать новые брендированные виды инновационного топлива. Также у Teboil будет собственная программа лояльности, интегрированная с действующей программой "Лукойла".

Возглавит Teboil в России бывший руководитель сети российских АЗС Shell Виталий Маслов.

Также сообщается, что завод смазочных материалов в Тверской области, ранее выпускавший продукцию под брендом Shell, теперь будет изготавливать продукцию Teboil.