Астраханских овец признали лучшими в России

7 июн. 11:06

Победителями 22 всероссийской выставки племенного овцеводства стали шесть астраханских хозяйств: высокую оценку их продукции дали эксперты федерального Минсельхоза и национального союза овцеводов России, - сообщает пресс-служба ВГТРК "Лотос".

Астраханские животноводы продемонстрировали высокий уровень в развитии генетического потенциала и продуктивности овец отечественных и мировых пород. Золотых медалей были удостоены черные, самые крупные бараны-производители. Астраханские племенные хозяйства разобрали все золотые награды которых было шесть, - передает "АиФ Астрахань".

В выставке участвовало 20 хозяйств со всей России, которые представили около 300 животных.

Напомним, на сегодняшний день в астраханские животноводы только на экспорт отправляют не менее 15 тыс т баранины ежегодно, собственные потребности в мясных деликатесах в области закрыты полностью.