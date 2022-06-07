В Краснодаре в День России появится рекордный триколор из роз

7 июн. 10:57

Ну Кубани в День России решили создать огромный государственный флаг из живых цветов.

На создание цветочного триколора в Краснодаре пойдут 50 тыс розовых бутонов, рекордный флаг занесут в Реестр рекордов России.

Флаг из живых цветов соберут на Главной городской площади, он займет стену размером три на десять метров. Создание цветочного триколора будет проходить 12 июня с 07.00 до 09.00, руководить процессом будет флорист-дизайнер Иван Базин.

Цветы для флага специально выращивают в одном из питомников Краснодарского края. Синие розы будут созданы с помощью пищевой краски, ее введут через стебель.