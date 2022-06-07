В Казахстане сообщили об ускорении инфляции

7 июн. 10:49

Глава Нацбанка Казахстана Галымжан Пирматов сообщил о продолжении роста стоимости продуктов в республике.

По его словам, цены вырастут на продукты питания "с учетом динамики цен на внешних и внутренних рынках продовольствия".

"Ожидается некоторое ускорение роста цен на непродовольственные товары, которое будет сдерживаться регулируемым ростом цен на горюче-смазочные материалы и уголь", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Он отметил, что инфляция платных услуг замедлится из-за высокой базы 2021 года.

"Отмечаем риски роста цен на регулируемые коммунальные услуги после завершения моратория на их повышение, а также рост цен на рыночные услуги на фоне повышенных инфляционных ожиданий", - подчеркнул Пирматов.