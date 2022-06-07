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Одна из улиц Буйнакска получит имя поэта Расула Гамзатова

Одна из улиц Буйнакска получит имя поэта Расула Гамзатова

Власти дагестанского Буйнакска назовут одну из улиц именем поэта Расула Гамзатова, ранние годы которого тесно связаны с этим городом, - сообщили в пресс-службе мэрии.

"Мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев дал поручение подготовить проект постановления о присвоении одной из улиц города имени Расула Гамзатова, который учился в Аварском педагогическом училище, сегодня названном его именем. Уже будучи руководителем Союза писателей Дагестана и Героем Социалистического труда и лауреата многочисленных премий, он при первой же возможности... старался посетить родное училище",- говорится в сообщении, передает ТАСС.

Жители города гордятся тем, что такой выдающийся человек, творчеством которого восхищаются и по сей день миллионы людей далеко за пределами страны, был избран почетным жителем Буйнакска, - добавили в пресс-службе.

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