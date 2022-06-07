Одна из улиц Буйнакска получит имя поэта Расула Гамзатова

7 июн. 10:49

Власти дагестанского Буйнакска назовут одну из улиц именем поэта Расула Гамзатова, ранние годы которого тесно связаны с этим городом, - сообщили в пресс-службе мэрии.

"Мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев дал поручение подготовить проект постановления о присвоении одной из улиц города имени Расула Гамзатова, который учился в Аварском педагогическом училище, сегодня названном его именем. Уже будучи руководителем Союза писателей Дагестана и Героем Социалистического труда и лауреата многочисленных премий, он при первой же возможности... старался посетить родное училище",- говорится в сообщении, передает ТАСС.

Жители города гордятся тем, что такой выдающийся человек, творчеством которого восхищаются и по сей день миллионы людей далеко за пределами страны, был избран почетным жителем Буйнакска, - добавили в пресс-службе.