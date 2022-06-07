Air Astana перенесла техобслуживание С-сheck из России в Казахстан

7 июн. 10:49

Авиакомпания Air Astana проводит техническое обслуживание своих самолетов не в России, а в Казахстане. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

"В связи с тем, что были приостановлены полеты в Российскую Федерацию, на территории которой ранее проводился С-сheck (тип комплексной проверки и обслуживания самолета - ред.), Air Astana проводит такие работы самостоятельно на своей базе в аэропорту города Нур-Султана", - цитирует ее представителя ТАСС.

По его словам, у Air Astana есть сертификат Европейского агентства по авиабезопасности (EASA) на проведение такого трудоемкого техобслуживания. Представитель компании добавил, что организация такой формы техобслуживания и прежде была в планах развития авиационно-технического центра перевозчика.

Ранее Air Astana осуществляла техническое обслуживание самолетов типа С-сheck в Новосибирске.