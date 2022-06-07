Водитель, выпрыгнувший из машины по пути на штрафстоянку, умер в Ташкенте

7 июн. 10:36

В Ташкенте умер мужчина, три недели назад выпрыгнувший из машины, которую инспектор ДПС доставлял на штрафстоянку. Такое сообщение распространила пресс-служба ГУВД Ташкентской области.

ЧП случилось 20 мая. Сотрудники ДПС остановили на 52-м километре автодороги "Нурафшан - Ахангаран" (Ахангаранский район) "ВАЗ-2121". За рулем был Г. Ш, 1995 года рождения, документов, дающих право на управление этой машиной, у него не оказалось.

На водителя оформили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.135 КоАО. Инспектор сел за руль, чтобы доставить машину на штрафстоянку. Однако, заявили в управлении, во время движения водитель, находившийся на переднем пассажирском сиденье, открыл дверь и выпрыгнул из автомобиля, передает "Газета.uz".

После оказания первой помощи пострадавшего доставили в Ахангаранское городское медицинское объединение, медики обнаружили у него открытую травму головного мозга, тяжелое внутримозговое кровоизлияние, перелом и смещение головного мозга.

Накануне около 23:00 мужчина умер в больнице №39 в Ташкенте.

В областном ГУВД опровергли сообщения в интернете о том, что водитель был жестоко избит правоохранителями.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Хает Шамсутдинов сообщил, что районная прокуратура проводит доследственную проверку "ситуации, имевшей место между инспекторами УБДД и водителем", устанавливает обстоятельства смерти водителя, для чего назначена судебно-медицинская экспертиза. В отношении сотрудников ДПС проведут служебную проверку, планируется также изучить записи с нагрудных видеорегистраторов инспекторов.