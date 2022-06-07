Москва и Исламабад привержены проекту "Пакистанский поток"

7 июн. 10:31

Приверженность проекту газопровода "Пакистанский поток" сохраняется, Пакистан и Россия решают юридические вопросы, сообщил посол страны в Москве Шафкат Али Хан, пишет РИА Новости.

Посол рассказал, что точных дат завершения работы над "Пакистанским потоком" ("Север - Юг") пока нет. "Есть несколько юридических вопросов. Нет особых проблем. Что касается политической воли, обе страны привержены этому проекту", - заявил Али Хан.

Россия и Пакистан подписали соглашение о реализации проекта постройки газопровода в октябре 2015 года, планируется использование российских материалов, технологий и услуг. В марте 2022 года в Минэнерго РФ сообщили, что Москва рассчитывает на подписание акционерного соглашения для реализации проекта в ближайшее время.

Газопровод свяжет инфраструктуру для приема СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Протяженность "Пакистанского потока" составит свыше 1,1 тыс км.