Жители Херсонской области выскажутся о вхождении в состав России

7 июн. 10:23

Власти Херсонской области проведут референдум о вхождении региона в состав РФ, - заявил сегодня замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Мы остались без законодательной власти, поэтому нами был создан общественный совет, который и представляет представителей народа, и они будут уже принимать какие-то промежуточные решения. Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум по самоопределению Херсонской области, и следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобожденной Херсонской области. И там далее будем уже законодательно работать", - сказал Стремоусов, передает РИА Новости.

Выбор будут делать жители региона, однако до референдума еще много работы: "Нужно, чтобы люди сделали свой выбор в пользу чего-то хорошего, светлого", - добавил Стремоусов.