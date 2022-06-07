Казахстан и Китай возобновили регулярное авиасообщение

7 июн. 10:16

Авиасообщение между Казахстаном и Китаем восстановлено, заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на брифинге после встречи с главой китайского МИД Ван И.

Ван И прибыл в Казахстан в дни 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Глава МИД Казахстана отметил, что пандемия оказала негативное влияние на мировую арену, преодолеть его помогает взаимное сотрудничество и поддержки. "В качестве наглядного доказательства этой победы отмечу, что с первого июня этого года восстановлено регулярное авиасообщение между Казахстаном и Китаем", - сказал Тлеуберди, приветствуя китайского коллегу.

Совершать рейсы между Казахстаном и Китаем будут выполнять авиакомпании Air Astana и China Southern Airlines, добавил министр.