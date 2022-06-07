Несовершеннолетний юноша из Дагестана погиб в ДТП в Махачкале

7 июн. 10:06

В пригороде Махачкалы столкнулись автомобиль ВАЗ 04-й модели и грузовик Scania, жертвой стал 17-летний местный житель, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Трагедия произошла на 804-м километре трассы "Кавказ". 21-летний водитель легковушки из Буйнакского района не справился с управлением и врезался в грузовик, который стоял на краю проезжей части дороги в неисправном состоянии с аварийным знаком.

Отмечается, что пассажир ВАЗ, 17-летний житель поселка Ленинкент, с различными травмами был госпитализирован, но умер, не приходя в сознание.