Нетрезвый буйный мужчина разгромил несколько машин и угнал одну из них в Ессентуках

7 июн. 9:58

В Ессентуках окончено расследование уголовного дела против мужчины, обвиняемого в умышленном повреждении имущества и угоне. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Как выяснило следствие, местный житель, будучи пьяным, разбил боковые зеркала и стекла автомобилей на одной из улиц города, в одной машине он также повредил магнитофон.

Потом, осознав, что в замке зажигания одного из авто находится ключ, он угнал его.

Однако в пути его остановили сотрудники Госавтоинспекции, установившие, что водитель не владеет этой машиной. Пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте он отказался, и на него составили административный протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ.

"Угнанный автомобиль после проведения необходимых процессуальных действий вернули законному владельцу. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около 30 тыс рублей", - указали в полиции.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ессентукский городской суд для рассмотрения по существу.