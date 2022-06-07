Непогода спровоцировала режим ЧС в двух районах Северной Осетии

7 июн. 9:51

Администрации двух районов Северной Осетии - Правобережного и Ардонского - ввели режим ЧС из-за ливней с градом и шквалистым ветром, обрушившихся на регион.

"В администрациях Правобережного и Ардонского районов принято решение ввести режим ЧС. На местах созданы межведомственные комиссии, которые занимаются оценкой ущерба... ведутся активные работы по восстановлению повреждений линий электропередачи", - написал министр ЖКХ республики Майран Тамаев в своем телеграм-канале, передает "Интерфакс".

Все коммунальные службы региона перешли на круглосуточный режим работы, действие штормового предупреждения сохраняется, возможен подъем уровня воды, а в горах - сели малого объема, - сообщили в МЧС Северной Осетии.