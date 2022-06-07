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"Уральские авиалинии" до 30 сентября не будут летать в некоторые аэропорты юга России

&quot;Уральские авиалинии&quot; до 30 сентября не будут летать в некоторые аэропорты юга России

Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейсы в ряд аэропортов юга России до 30 сентября.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" закрывает продажи авиабилетов и отменяет рейсы в ряд аэропортов юга России на период с 1 июля до 30 сентября 2022: Краснодар, Симферополь, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону, Воронеж", - сообщает пресс-служба перевозчика.

Эти аэропорты входят в число тех, где с 24 февраля действует режим ограничения полетов. В настоящее время эти аэропорты закрыты до 12 июня.

Приобретенные ранее билеты можно сдать или обменять их на рейсы в другие города - Сочи, Минеральные Воды, Махачкалу, Владикавказ, Калининград, Санкт-Петербург, Москву (кроме субсидированных тарифов).

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