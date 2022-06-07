Казахстанских госслужащих обвинили в торговле людьми

7 июн. 9:42

В Костанайской области проводится досудебное расследование в отношении сотрудников "Управление координации занятости и социальных программ акимата области", которых подозревают в торговле людьми, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана.

"Они подозреваются в передаче недееспособной гражданки М, которая находилась под опекой государства в одном из социальных учреждений области, для эксплуатации в качестве бесплатной рабочей силы в частный пансионат для престарелых в Нур-Султане", - сказано в сообщении.

Отмечается, что одна из подозреваемых находится под домашним арестом с санкций суда. При этом в ведомстве добавили, что решение в отношении задержанных будет принято по итогам расследования.