Кубань ждут жара и дожди

7 июн. 9:40

Сегодня в Краснодаре будет солнечно и малооблачно, а воздух в течение дня прогреется до 28 градусов, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Осадков не ожидается, ветер будет дуть северо-восточный, его скорость составит до 11 м/с, - передает портал Юга.ру.

В крае будет преобладать переменная облачность, а в южной части Кубани синоптики краснодарского гидрометцентра местами прогнозируют дождь с грозой. Ветер восточный, со скоростью 5-19 м/с, при грозе 12-14 м/с, а температура воздуха днем 23-28 тепла.

На Черноморском побережье облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, а температура воздуха составит 24-29 со знаком плюс.

Также до конца суток в крае действует штормовое предупреждение - ожидаются сильные ливни с грозой и градом.