Азербайджан будет экспортировать мед "Карабах"

7 июн. 9:37

В этом года в Азербайджане планируется начать экспорт меда под брендом "Карабах".

С начала года на освобожденных территориях размещено около 20 тысяч пчелиных семей, рассказал председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов.

"Этот процесс продолжается. По нашим прогнозам, на освобожденных землях будут размещены 30 тысяч пчелиных семей. Там имеются благоприятные условия для развития пчеловодства", - сообщил он.

Ожидается, что карабахский мед будет продаваться не только внутри страны, но и за ее пределами. "Пчеловодство на освобожденных землях будет развиваться быстрыми темпами, и скоро мы будем не только удовлетворять внутренние потребности страны в меде, но и экспортировать его. После третьего квартала этого года планируется экспорт под брендом "Карабах" меда, произведенного на освобожденных территориях и в других районах", - добавил Хасратов.