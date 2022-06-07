СМИ: санкции Запада не остановили Россию

7 июн. 9:26

Антироссийские санкции оказались неэффективными и вызвали голод в мире, заявил в своей статье для издания Bloomberg обозреватель Панкадж Мишра.

По его словам, Вашингтон вместе союзниками ввел санкции в отношении России без учета последствий для других государств.

"Безусловно, бессистемные шаги, в основе которых главным образом лежит забота о собственных интересах, всегда были обречены на провал", - пишет Мишра.

Аналитик подчеркнул, что Запад не смог задавить на Россию санкциями.

"Неэффективные даже против слабых режимов, таких как Куба, санкции, как и ожидалось, не смогли остановить Путина, подвергнув при этом миллиарды людей по всему миру инфляции и голоду", - считает автор статьи.