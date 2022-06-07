Топ-менеджер VK трагически погиб на Крайнем Севере

7 июн. 9:25

Первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам компании Сергей Мерзляков погибли в результате трагического инцидента в Ненецком автономном округе, об этом рассказали в ее пресс-службе.

"Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями", - цитирует ее представителя ТАСС.

В VK добавили, что погибшие всегда будут частью команды.

Напомним, ранее Союз оленеводов НАО сообщил, что Габриелян пропал в районе села Шойна: вездеход, в котором находился топ-менеджер, перевернулся.