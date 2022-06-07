Россияне проведут праздничные выходные в Сочи

7 июн. 9:23

Стали известны самые популярные маршруты для путешествий на День России.

По данным АТОР, популярнее всего оказались короткие туры в Сочи - на черноморский курорт приходится 75% всех проданных туров на 11-13 июня. Также россияне планируют отправиться в Санкт-Петербург, Калининград, Карелию, Кавминводы. Чуть менее популярны поездки в Дагестан, Казань и Москву. Спрос на короткие туры в Крым, Анапу и Геленджик незначительный - сказывается отсутствие авиасообщения.

Туроператоры отмечают, что за год спрос на короткие путешествия на День России вырос примерно на 5%.