Казахстан отменяет коронавирусные ограничения при пересечении границы

7 июн. 9:20

Казахстан с 8 июня отменяет требование о наличии ПЦР-тестов и документов о вакцинации при пересечении границы – оно коснется как граждан страны, так и иностранцев.

Власти страны приняли такое решение на заседании межведомственной комиссии по недопущению и распространению коронавируса в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране и в мире, - передает Sputnik Казахстан.

С 8 июня текущего года при пересечении госграницы Казахстана для граждан Казахстана и иностранцев отменяется предъявление документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19 (паспорта/сертификата/справки о вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии - справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР.

Также отменяется запрет на работу 12-и временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках госграницы Казахстана в семи регионах республики.