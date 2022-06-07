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Самая грязная вода в Дагестане обнаружена на пляжах Махачкалы

Самая грязная вода в Дагестане обнаружена на пляжах Махачкалы

Воды на махачкалинских пляжах - самые загрязненные в Дагестане, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

В результате исследования 12 проб воды Каспийского моря, отобранных на шести пляжах города, гигиеническим требованиям по органолептическому показателю не отвечает ни одна из них, по микробиологическим показателям - всего четыре пробы.

Стоит добавить, что вода на пляжах Каспийска, Избербаша и Дербента соответствует нормативным требованиям по микробиологическим показателям.

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