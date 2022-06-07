7 июн. 10:00

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит визит в Азербайджан в этом году, сообщил посол Казахстана в Баку Сержан Абдыкаримов в ходе выступления на совместном бизнес-форуме и экономическо-торговой миссии казахстанских товаропроизводителей в АР.

Как передает АПА-Экономикс, дипломат уточнил, что в ходе визита предполагается подписать ряд двусторонних документов, включая комплексную программу развития сотрудничества до 2026 года.

"В рамках визита будет подписано новое межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве и ряд других документов", - отметил Абдыкаримов.