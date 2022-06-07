В Запорожье заработало российское телевидение

7 июн. 9:11

Телевещание восстановлено в Запорожской области на основе российского мультиплекса. Доступны 30 каналов и радиостанций, возобновляется печать местных газет ограниченным тиражом, - рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Телевещание перезапущено, пришло время знать правду, поэтому люди смотрят всю российскую сеть - порядка 30 каналов в цифре мультиплекс и общефедеральных радиостанций доступны сегодня. Газеты пока выпускаются ограниченным объемом, они есть в Мелитополе, в Бердянске, широкого рынка газет пока нет, пока еще экономика находится в состоянии шока, стресса, не перезапущено все. Я думаю, что возвращение к медийному рынку - это вопрос нескольких ближайших месяцев", - сообщил Рогов, передает ТАСС.

Также медийное пространство в Запорожской области представлено рядом местных Telegram-каналов, которые пользуются популярностью и имеют аудиторию в несколько десятков тысяч подписчиков.

"Эта тенденция возникла в феврале и месяц за месяцем ускоряется. Региональные площадки имеют десятки тысяч подписчиков, официальные каналы, которые даже абсолютно сухо подают информацию, по 10-15 тыс. подписчиков уже собирают. Это хорошая аудитория", - добавил Рогов.