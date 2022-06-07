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Саломе Зурабишвили совершает государственный визит в Италию

Саломе Зурабишвили совершает государственный визит в Италию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня отправится с государственным визитом в Италию, - сообщает администрация главы государства.

Официальная церемония встречи президента Грузии состоится в знаменитом Квиринальском дворце в Риме – одной из трех официальных резиденций президента республики, - передает Sputnik Грузия.

Планируется, что в рамках визита пройдут встречи Саломе Зурабишвили с президентом Италии Серджио Матарелла, с премьер-министром Марио Драги, с председателем сената Марией Элизабетой Альберти-Казеллати, с председателем палаты депутатов Роберто Фико, а также с мэром Рима Роберто Гуальтьери.

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