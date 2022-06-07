На Западный Казахстан обрушились ливни и град (ВИДЕО)

7 июн. 8:44

Накануне вечером в Западно-Казахстанской области разбушевалась непогода.

Жители села Чувашка района Байтерек в Западном Казахстане рассказали, что крупный град побил их огороды, - передает портал Мой город.

"Сначала был дождь, потом мелкий, а потом крупный град. Это длилось всего несколько секунд. У меня розы поломало, огород немного побило", - жаловалась жительница села, передает Sputnik Казахстан.

Как выяснилось, крупный град выпал и в соседних селах - Достык, Красный Урал, в части села Макарово.

"Град был: люди пишут, что побило огороды, сломаны ветки на деревьях, бахчеводы сообщили, что град и их поля задел. Завтра будем выезжать, смотреть", - пояснил аким Достыкского сельского округа Абубакир Тулеуов.