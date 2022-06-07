СМИ: Запад устал от требований Зеленского

7 июн. 8:29

Италия, Франция и Германия не поддерживают требование президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, - написал в статье для журнала American Conservative обозреватель Патрик Бьюкенен.

"Никто из них не настаивает на том, чего время от времени требует Владимир Зеленский: на уходе России с территорий, которыми она владеет с 2014 года", - отметил Бьюкенен, добавив: Рим, Париж и Берлин выступают за скорейшее мирное урегулирование ситуации на Украине, передает РИА Новости.

Что касается возврата Украины к контролю над Крымом, то украинского лидера в этом вопросе поддерживают лишь некоторые страны Восточной Европы, - напомнил обозреватель.