СМИ: тори не оставят попыток сместить Джонсона

7 июн. 8:14

Ряд членов Консервативной партии Великобритании пообещали продолжить попытки заставить премьер-министра страны Бориса Джонсона покинуть свой пост, - пишет газета Guardian.

Выступившие против Джонсона парламентарии продолжат привлекать внимание к проблеме возможного нарушения им локдауна во время вечеринок, а сильное расхождение во мнениях членов партии помешает "подвести черту" и забыть об этом вопросе, - пишет газета, передают РИА Новости.

Несмотря на то, что, согласно правилам, у Джонсона теперь есть защита на год от подобной процедуры, его противники могут начать требовать сокращения этого срока вдвое для очередной попытки сместить его с должности. В оппозиционной Лейбористской партии также уверены, что внутренние разногласия по позиции Джонсона в правящей партии могут только усилить падение рейтинга консерваторов среди населения, - отмечает издание.

Напомним, накануне тори не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и главе правительства Джонсону. Голосование проходило тайно. Вынесение вотума доверия поддержали 211 представителей консерваторов, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса.