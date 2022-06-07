Крым решил заменить англицизмы в русском языке

7 июн. 7:57

В Крыму разработали словарь по замещению англицизмов русскими аналогами, который получил название "Говори по-русски", - сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.

"Брошюра с переводом распространенных сегодня в разговорной речи англицизмов на русский язык называется "Говори по-русски". В ней представлено свыше ста русских вариантов замены", - рассказал он, передает РИА Новости.

Так, на полуострове предложили заменить "апгрейд" словами "обновление" или "улучшение", "букинг" – "бронирование", "гуглить" – "искать информацию в интернете".

Слово "селфи" заменяется выражением "фотографирование себя", а "спойлер" – "раскрытием сюжетного поворота".