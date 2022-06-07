Россия сократила свой внешний госдолг на $2,6 млрд

7 июн. 7:45

Внешний госдолг РФ с начала 2022 года уменьшился на $2,6 млрд, - говорится в оперативном докладе Счетной палаты России об исполнении бюджета за первый квартал текущего года.

"Государственный внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил $57 143,2 млн (80,8% верхнего предела государственного внешнего долга Российской Федерации в размере $70,7 млрд) и уменьшился на $2 558,8 млн, или на 4,3 %, по сравнению с объемом на 1 января 2022 года ($59 702,0 млн). При этом в рублевом эквиваленте государственный внешний долг увеличился с начала года на 369 470,1 млн рублей, или на 8,3%, и на 1 апреля 2022 года составил 4 804 890,0 млн рублей", - говорится в докладе, передает ТАСС.

В I квартале расходы на обслуживание внешнего госдолга РФ увеличились на 11,4 млрд рублей (на 41,2%), в долларовом эквиваленте - на $24,6 млн (на 6,6%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это связано с увеличением курсов иностранных валют к российской валюте, а также с выплатой 31 марта 2022 года дисконта и накопленного купонного дохода в ходе частичного выкупа евробондов.