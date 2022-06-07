СМИ: Москва ответит НАТО на вторжение на Украину

7 июн. 7:29

Военное вмешательство НАТО в ситуацию на Украине невозможно из-за риска ответного удара России, - написал в статье для издания American Thinker обозреватель Роберт Хантер.

Реакция российской стороны на боевые действия с участием войск Североатлантического альянса стала бы "разрушительной" для них.

"Успешное вторжение НАТО на Украину невозможно с военной точки зрения. Боевые действия принесут катастрофический ущерб инфраструктуре альянса по всей Европе и тысячи смертей солдат союзников", - заявил Хантер, передает РИА Новости.

У России значительное преимущество в артиллерии и авиации, которое позволит ей добиться контроля над воздушным пространством в Восточной Европе, и даже если бригадам и дивизиям НАТО удастся выйти к линии фронта, их ждет реальная перспектива уничтожения российской армией.

"…Победа НАТО в любого рода столкновении с Россией в Европе маловероятна без применения ядерного оружия, а вот полное поражение альянса весьма возможно", - заключил обозреватель издания.