Столичный регион ждет погожий солнечный день

7 июн. 7:14

Сегодня в столичном регионе будет преобладать переменная облачность, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

"Переменная облачность. Без осадков, Днем температура воздуха составит от 21 до 23 градусов тепла. Ветер северо-западный, его скорость составит 6-11 м/с, атмосферное давление будет повышенным и составит 749 мм рт ст", - говорится в сообщении.

В ночь на среду в столичном регионе прогнозируется небольшая облачность, но осадков не будет. Температура воздуха составит от восьми до десяти градусов тепла.

Ветер переменных направлений со скоростью 2-7 м/с, атмосферное давление будет слабо падать – до 748 мм рт ст.