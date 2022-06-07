Новый глава МИД Пакистана может посетить Москву

7 июн. 6:58

Россия и Пакистан обсуждают возможность визита нового министра иностранных дел страны Билавала Бхутто Зардари в Москву, - заявил посол страны в Москве Шафкат Али Хан.

"Страны постоянно ведут переговоры о возможности визита. Но пока нет никакой конкретики", - отметил дипломат, передает РИА Новости.

Билавал Бхутто Зардари принес присягу в качестве министра иностранных дел Пакистана в конце апреля. Он - сын дважды премьера Пакистана Беназир Бхутто, убитой в результате теракта на митинге в 2007 году, и внук бывшего премьера страны Зульфикара Али Бхутто. К тому же он самый молодой министр иностранных дел Пакистана - ему исполнилось 33 года.