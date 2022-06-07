Россия не станет поддерживать резолюцию МАГАТЭ по Ирану

7 июн. 6:44

Москва не поддержит резолюцию МАГАТЭ по Ирану, рассмотрение которой ожидается на заседании Совета управляющих агентства на этой неделе, - заявил на своей странице в одной из соцсетей постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Становится все более очевидным, что намерение западных участников переговоров в Вене принять резолюцию по Ирану на текущей сессии Совета управляющих МАГАТЭ весьма контрпродуктивно для СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе). Россия ни в коем случае не станет ассоциировать себя с такой резолюцией", - написал Ульянов, передает РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе премьер Израиля Нафтали Беннет представил документы, в которых говорится об "обмане" Ираном МАГАТЭ и предполагаемых попытках Тегерана скрыть положение дел в своей ядерной программе. Ожидается, что на рассмотрение будет вынесен проект резолюции по этому вопросу и по поводу характера дальнейшего сотрудничества Ирана с МАГАТЭ.