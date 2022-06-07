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Россия не станет поддерживать резолюцию МАГАТЭ по Ирану

Россия не станет поддерживать резолюцию МАГАТЭ по Ирану

Москва не поддержит резолюцию МАГАТЭ по Ирану, рассмотрение которой ожидается на заседании Совета управляющих агентства на этой неделе, - заявил на своей странице в одной из соцсетей постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Становится все более очевидным, что намерение западных участников переговоров в Вене принять резолюцию по Ирану на текущей сессии Совета управляющих МАГАТЭ весьма контрпродуктивно для СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе). Россия ни в коем случае не станет ассоциировать себя с такой резолюцией", - написал Ульянов, передает РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе премьер Израиля Нафтали Беннет представил документы, в которых говорится об "обмане" Ираном МАГАТЭ и предполагаемых попытках Тегерана скрыть положение дел в своей ядерной программе. Ожидается, что на рассмотрение будет вынесен проект резолюции по этому вопросу и по поводу характера дальнейшего сотрудничества Ирана с МАГАТЭ.

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