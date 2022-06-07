Вильфанд: в конце недели в столичном регионе установится "июльская" погода

7 июн. 6:28

Уже в конце текущей недели температура в Москве и Московской области будет соответствовать показателям второй половины июля, - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"К концу недели в Москве ожидаются ночные температуры 14-16 градусов, дневные - 24-27 градусов. Такая температура соответствует второй половине июля по климату. Существенных осадков не ожидается", - поведал Вильфанд, передает РИА Новости.

Такое потепление вызвано пиком высокого давления, которое перемещается еще дальше к востоку, и столичный регион окажется в его западной периферии. Поменяется направление перемещения воздушных масс, а поток воздушных масс будет заходить с юга, - уточнил Вильфанд, добавив: южные воздушные массы будут насыщены влагой, из-за чего ожидается более облачная погода, которая не даст охлаждаться почве.