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Япония озвучила новые антироссийские санкции

Япония озвучила новые антироссийские санкции

Правительство Японии ввело новые санкции против российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также против Белорусского банка развития и реконструкции.

Санкции, предполагающие заморозку активов в Японии в случае их наличия, а также запрет на проведение финансовых операций с данными организациями, вступают в силу с сегодняшнего дня, 7 июня, - сообщили в МИД Японии, передает РИА Новости.

Также вводится запрет на экспорт товаров, способствующих укреплению производственной базы Российской Федерации, - отмечается в документе японского внешнеполитического ведомства.

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