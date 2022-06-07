Япония озвучила новые антироссийские санкции

7 июн. 6:14

Правительство Японии ввело новые санкции против российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также против Белорусского банка развития и реконструкции.

Санкции, предполагающие заморозку активов в Японии в случае их наличия, а также запрет на проведение финансовых операций с данными организациями, вступают в силу с сегодняшнего дня, 7 июня, - сообщили в МИД Японии, передает РИА Новости.

Также вводится запрет на экспорт товаров, способствующих укреплению производственной базы Российской Федерации, - отмечается в документе японского внешнеполитического ведомства.