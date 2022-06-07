Школа-интернат по велоспорту появилась в Ташкенте

7 июн. 1:22

Правительство Узбекистана открыло в Ташкенте республиканскую школу-интернат велоспортивного мастерства.

Всего здесь будут учиться 100 воспитанников, на них будет распространяться суточная норма питания, установленная для учащихся колледжей олимпийского резерва, пишет Sputnik Узбекистан.

Принимать учащихся школа начнет уже со следующего 2022/2023 учебного года на конкурсной основе. Молодых спортсменов, успешно сдавших экзамены по видам велоспорта, зачислят сразу в пятый класс республиканской школы-интерната.

Перед школой стоят задачи по подготовке спортивного резерва для участия в национальных и международных соревнованиях в составе сборных команд.

Воспитанники школы-интерната будут получать общее образование в ближайших средних школах.