Правительство Грузии судится с президентом

6 июн. 23:56

Правительство Грузии подало в Конституционный суд иск против президента страны Саломе Зурабишвили, об этом сообщил глава администрации кабмина Реваз Джавелидзе.

По его словам, обращение в суд связано с отказом президента назначать послов в ряде стран по представлению правительства.

В кабмине полагают, что назначение послов и их отставка не входят в конституционные полномочия президента. "

Правительство Грузии конституционным иском требует разъяснений о разграничении прав и полномочий между президентом и правительством Грузии в связи с назначением послов Грузии и руководителей дипломатических представительств", - цитирует Джавелидзе ТАСС.