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Борис Джонсон сохранил пост британского премьера

Борис Джонсон сохранил пост британского премьера

Борис Джонсон по итогам голосования о вынесении ему вотума недоверия сохранил посты лидера Консервативной партии и премьера Великобритании, рассказал глава Комитета 1922 Консервативной партии, объединяющего рядовых парламентариев, Грэм Брейди.

Как сообщает ТАСС, Джонсона поддержали 211 депутатов от Консервативной партии, против были 148, таким образом, перевес при вынесении вотума доверия премьеру составил 63 голоса.

Чтобы остаться во главе правящей партии, политику необходимо было простое большинство, то есть поддержка половины проголосовавших плюс один голос.

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